Torreilles: Tout se répare !

Afin de lutter contre l'obsolescence programmée et le gaspillage , des bénévoles passionnés de bricolage ont crée l'association " Répare bénévole Torreilles". L' association offre gratuitement ses services à ceux qui en ont besoin !

Crée en 2018 à Torreilles par Christian et Ludovic , l'association Répare Bénévole Torreilles fait le plein tous les premiers lundis du mois à la salle méditerranée de Torreilles village. Ici tout se répare! les bénévoles sont des répare-tout qui ont des doigts en or et un savoir faire inégalé en bricolage! "nous réparons près de 80% des appareils en panne " explique Christian , le président de l'association. L'objectif de l'association est de lutter contre le gaspillage, de ne plus jeter, mais de recycler et de réparer gratuitement ! Pari réussi car tous les lundis d'ouverture, les visiteurs sont de plus en plus nombreux !