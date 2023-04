50e anniversaire du Disco : le documentaire de François Chaumont

François Chaumont est dans « Décibels » pour le documentaire « Disco, la révolution française » qu’il a écrit et réalisé à l’occasion du 50e anniversaire du disco.

Ce soir, elle reçoit François Chaumont pour le documentaire Disco, la révolution française, qu’il a écrit et réalisé à l’occasion du 50e anniversaire du disco et qui sera diffusé sur France 3 le samedi 15 avril à 21h10, en partenariat avec France Bleu.

Le disco et la France : une belle histoire

Le disco ne semble pas avoir pris une ride et aujourd’hui plus que jamais il continue de faire danser dans le monde entier. Dans ce triomphe, la France a joué un rôle important, puisque dans les années 1970 Claude François, Sheila, Dalida, Patrick Juvet parmi de nombreux artistes francophones ont su l’adopter et l’ont propulsé aux sommets des hits.

D’hier à aujourd’hui (avec notamment Juliette Armanet et Clara Luciana), l’histoire du disco est intimement liée à la scène française et c’est cette histoire que nous raconte le documentaire de François Chaumont, Disco, la révolution française, un documentaire en partenariat avec France Bleu et dont la narration est assurée par Émilie Mazoyer.

