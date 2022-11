L'histoire fabuleuse du groupe mythique Abba

Avec les années, le groupe ABBA n'a rien perdu de sa superbe. Le journaliste Yoann Labroux-Satabin est invité dans "Décibels" pour parler du succès intemporel du groupe et décrypter la recette du succès du groupe, entre origines folk et modernisme.

Les tubes d'ABBA n'ont jamais abandonné les esprits. Peu de groupes peuvent se targuer d'avoir su se renouveler et d'être restés autant dans les esprits des fans du monde entier pendant plusieurs décennies. Séparé en 1982, le groupe su préserver son image et sa notoriété.

À l'occasion de la sortie d'un numéro hors-série publié par Le Monde le 10 novembre, "Décibels" reçoit le journaliste

Yoann Labroux-Satabin pour parler de l'histoire de ce groupe mythique.

Comment ABBA a continué d'exister à travers les ventes de disques et les plateformes de streaming ? Le succès dans le temps du groupe tient probablement à sa recette magique élaborée à partir de ses origines folk et d'une innovation assumée pour réinventer la pop et les performances autant scéniques qu'audiovisuelles. Clips, scène et disques : l'univers ABBA a su repousser les limites de l'industrie.

