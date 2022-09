"Et Alors" : la french pop d'Adé qui fait du bien

"Si t'étais une mélodie, j'écrirais ma plus belle idylle, une chanson si fébrile." L'ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi se lance en solo et publie son premier album, Et Alors ?, ce vendredi 23 septembre 2022. Un album à la fois personnel, qui parle d'amour, de voyages et qui permet à l'artiste de s'imposer avec une identité unique, entre pop et folk.

Avant la sortie de l'album, Adé a déjà connu un franc succès avec les deux titres "Tout savoir" et "Sunset", sortis en amont.

L'album de 13 titres, aux sonorités très pop, fera sans doute parler dans les semaines à venir. La voix d'Adé, reconnaissable entre mille, ne déroge pas à l'effet de légèreté et de positivité, comme dans les hits de son ancien groupe Thérapie Taxi, aujourd'hui séparé. Ancien membre du groupe également, Zaoui vient aussi de sortir un premier EP en solo. Il était l'invité d'Émilie Mazoyer il y a quelques jours.

Adé s'est progressivement imposée avec sa carrière solo. On l'avait notamment retrouvée l'année dernière sur le titre "Parc fermé" de Benjamin Biolay. Avec son nouvel album, l'artiste nous immerge dans un voyage mélodieux, entre histoires d'amour et traversées de la nuit.

Les titres et l'esthétique des clips d'Adé sont très largement inspirés de son voyage aux États-Unis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Adé est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels. Elle sera en tournée de concerts dans toute la France en 2023.

Le nouvel album d'Adé, "Et Alors ?" est disponible ce vendredi 23 septembre 2022

Décibels, la chronique

Trop occupés à slalomer entre les grands malades qui vous demandent presque en panique ''mais t'as prévu quoi, toi, pour le nouvel an ? '', que vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas de souci, Emilie Mazoyer vous raconte tout : l'anniversaire de Mister Fiori, Christine and the queens présente (presque) REDCAR et Jane Birkin dans le rétro.