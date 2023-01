Alain Souchon et son album live « Ici et là… »

Avec sa dernière tournée de concerts, Alain Souchon continue de s'affirmer comme l'un des plus grands artistes. Le monument de la chanson française a publié en novembre dernier un album live de plus de deux heures, enregistré au Dôme de Paris.

À 78 ans, l'artiste Alain Souchon n'a rien perdu de sa superbe. Il a publié le 25 novembre un album live, du nom de sa tournée « Ici et là... en concert au Dôme de Paris ». Avec 150 dates, Alain Souchon s'amuse toujours sur scène, comme s'il avait 10 ans.

On retrouve sur cet album ses tubes incontournables, Foule sentimentale, Jamais content, La ballade de Jim ou encore Poulailler's Song. Au total, ce sont pas moins de deux heures de live qui s'enchaînent.

Alain Souchon revient sur son parcours, ses collaborations, son rapport à la scène, mais aussi à la composition. Une carrière exceptionnelle qui s'est envolée avec son premier album, « J'ai 10 ans », en 1974.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alain Souchon est l'invité d'Émilie Mazoyer dans « Décibels » sur France Bleu.

Décibels, la chronique

Dites donc, on a un doute, là, avant de commencer... On ne vous a pas souhaité la bonne année ? Allez ! Tous nos vœux, la musique en 2023 ça va être fou, promis. Aujourd'hui : les chanteurs préférés des Français et une presque nouveauté de Madonna.