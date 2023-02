Alice et moi : un retour entre amour et apocalypse

Après un premier album, "Drama" sorti en 2020, la chanteuse Alice et moi et de retour avec un nouveau qui titre qui annonce son second album. Rencontre dans "Décibels" sur France Bleu.

Alice et moi est de retour avec un nouveau titre en apocalypse et histoire d'amour. Après un premier album, Drama, sorti en 2020, Alice et moi continue de nous parler d'amour en 2023, même si le monde ne semble pas tourner si bien ! Elle publie ce vendredi 24 février 2023 un nouveau single : "Ça me va" Zaz est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.