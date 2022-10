Aurélie Saada pour son nouvel album, "Bomboloni"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Aurélie Saada, l'une des deux chanteuses du groupe Brigitte, vient nous présenter son nouvel album, Bomboloni.

Aurélie Saada sort un nouvel album, "Bomboloni"

En italien, Bomboloni veut dire beignets et en Tunisie, aucune fête n'existe sans eux. Devenus emblème culturel, ils symbolisent la famille, la tradition, le refuge, la joie... Avec le titre de ce nouvel album, Aurélie Saada a voulu se reconnecter à son histoire et à sa famille originaire de Tunisie.

Bomboloni contient onze titres gorgés de soleil et de caractère réalisés par Marlon B. Ce nouvel opus a été enregistré en live dans un petit studio à Ménilmontant. Orchestral, cet album de chansons généreuses et sensibles est sublimé par les cordes, les timbales et les cuivres.