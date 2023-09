Bandit Bandit redéfinit les frontières du rock

Le rock n'est qu'un point de départ pour le duo explosif formé par Maëva et Hugo, plus connu sous le nom de Bandit Bandit. Découvrez leur cheminement musical singulier et leur nouvel album, "11 :11", qui fusionne l'audace du rock avec une réflexion politique et féministe.

Révélés il y a quelques saisons grâce à la puissance abrasive de leurs riffs, Maëva et Hugo forment un duo musical aussi unique que captivant, connu sous le nom de Bandit Bandit. Leur talent musical a rapidement fait sensation en France, et leur premier album époustouflant, "11 :11", a consolidé leur réputation.

Après deux EP électrisants, Bandit Bandit repousse les limites du rock avec "11 :11". Cet album, réalisé par Azzedine Djelil, mélange habilement les genres, allant du rock brut à l'alternative sophistiquée, le tout porté par la voix envoûtante de Maëva. Leurs influences variées vont de Bashung à Françoise Hardy, de St. Vincent à Queens of the Stone Age, et même à Bowie et The Cure. Bandit Bandit ne se contente pas de repousser les frontières musicales, ils jouent également avec l'esthétique visuelle, créant une expérience musicale complète.

BANDIT BANDIT - LA MARÉE [CLIP OFFICIEL]

Pendant le confinement, le duo a puisé dans de nouvelles influences, transformant leurs textes en des œuvres intimes, politiques et féministes. L'album "11 :11" est un voyage captivant à travers des chansons telles que "Pyromane", "Lucky Luke" et "Si j'avais su", abordant des thèmes de rupture, de questionnements dans les relations modernes, et se jouant habilement des mots en français.

Le titre de l'album, "11 :11", fait référence à l'heure miroir et symbolise la rébellion et la quête de soi. Pour Bandit Bandit, c'est une exploration constante de la liberté, à la fois personnelle et musicale, qui résonne tout au long de cet album captivant et irrésistible. Avec ce premier album, Bandit Bandit offre une expérience musicale qui marie audace rock et réflexion profonde, tout en vous invitant à se perdre dans leur univers sonore hypnotique.