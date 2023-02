Ben l'Oncle Soul, son nouvel album "Is It You?"

Le chanteur du tube "Soulman" Ben l'Oncle Soul est l'invité de "Décibels". Il publie son septième album studio.

Ben l'Oncle Soul sort son septième album studio, Is It You?. Avec une touche acoustique, l'artiste signe son retour dans un disque spirituel que d'habitude, dans un style pop et R'n'B.

R’n’B et hip-hop dans un style acoustique, c'est ce que propose le dernier single de l'artiste, "A Rose".

Ben l'Oncle Soul est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

Aujourd'hui, lundi 20 février, le roi du coup de soleil Richard Cocciante fête ses 77 ans et on souffle les 49 bougies d'Ophélie Winter. Dans la chronique du jour : les démons aiment Rihanna, Booba aime Pierre de Maere et les souvenirs des Kinks .