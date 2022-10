La tournée de Bernard Lavilliers, "Sous le soleil"

Son dernier album, "Sous le soleil", est sorti il y a bientôt un an. On ne présente plus Bernard Lavilliers et son succès intemporel avec 23 albums à son actif. Passionné de Léo Ferré, l'artiste ne cesse de nous étonner.

Il a débuté en 2022 une série de concerts, dont deux semaines à l'Olympia. L'artiste s'y produira de nouveau du 27 au 30 octobre prochain. Bernard Lavilliers fait aussi étape dans de nombreuses villes de France, à l'occasion d'une tournée des Zéniths.

Il se produira notamment au Zénith de Paris le 7 janvier 2023.

Bernard Lavilliers est l'invité d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

