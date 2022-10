Bilal Hassani : son nouvel album "Théorème"

"Tout est Ok." Le dernier single avant la sortie de son nouvel album "Théorème" annonçait le grand retour de Bilal Hassani. Son troisième album est né du côté de la Bretagne, plus précisément du côté de Saint-Brieuc et Bringolo, aux côtés de Grand Marnier et Tepr du groupe Yelle.

À 23 ans, le chanteur et influenceur est devenu un symbole à la fois artistique et engagé à travers les combats qu'il mène : la tolérance, l'acceptation, l'estime de soi et le respect de tous.

Très présent dans les médias, Bilal Hassani participe régulièrement à des émissions de télévision. Il est désormais une figure influente parmi les personnes LGBTQIA+.

Bilal Hassani est l'invité d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels. Il présente son nouvel album et les dix titres qui le composent.

