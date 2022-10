Cali sort un nouvel album

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Cali nous présente son nouvel album, Ces jours qu’on a presque oubliés, avec un premier single Lâche pas.

Le 10e album de Cali, intimiste et optimiste

Le chanteur, auteur-compositeur revient avec un 10e album : _Ces jours qu’on a presque oubliés_déroulent 11 titres, à l’atmosphère intimiste. C’est dans son studio de Rivesaltes que Cali a enregistré cet album qui parle des êtres chers, partis, enfuis ou disparus, avec une énergie et une vraie foi dans la vie.

La sortie de cet album est l’occasion pour Cali et son groupe de donner un concert, à La Machine du Moulin Rouge à Paris le 21 novembre 2022. Entre pop et rock, on retrouvera les nouvelles chansons et les tubes du chanteur, ainsi qu’un célèbre guest.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Décibels, la chronique

Trop occupés à draguer des pompistes sur Meetic, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Émilie Mazoyer vous raconte tout ce qu'il se passe.

Aujourd’hui, les 50 ans d'Eminem, le nouveau Louane et l'ouverture de la billetterie des Enfoirés.