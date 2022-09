Yohan Hennequin et Nina Goern, de Cats on Trees, sont les invités d'Émilie Mazoyer dans Décibels

Émilie Mazoyer reçoit le duo toulousain de Cats on Trees, actuellement en tournée pour son 3e album, « Alie », paru début 2022. Cats on Trees est ce soir au programme du festival France Bleu Live à La Ciotat.

Cats on Trees, un duo en pleine forme au festival France Bleu Live à La Ciotat

Le duo de Cats on Trees, formé par Nina Goern et Yohan Hennequin, est en tournée dans toute la France pour son troisième album Alie paru en janvier 2022.

Complices artistiques depuis 18 ans, les trentenaires ont pris le temps de peaufiner leurs textes autour de la transmission, du manque et du flou, portés par des mélodies aux évolutions heureuses. En témoigne leur dernier single, Please please please qu’ils viennent présenter.

Cats on Trees est au programme du France Bleu Live qui se tient à La Ciotat du 8 au 10 septembre 2022.

Décibels, la chronique

