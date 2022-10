Céphaz et son premier album "L'homme aux mille couleurs"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Céphaz nous présente son premier album, L’Homme aux mille couleurs, sorti en avril 2022.

Céphaz sort un premier album, "L’Homme aux mille couleurs"

Céphaz, originaire du Ghana et véritable globe-trotteur, s’est fait remarquer dès la sortie de son premier single, Depuis toi, en 2020. Il a ensuite enchaîné à l’automne 2021 avec On a mangé le soleil et Toi tu pars, avant un premier album, L’Homme aux mille couleurs, mélange de folk, de pop et de chanson française.

