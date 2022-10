Cerrone et son nouvel album

Émilie Mazoyer reçoit Cerrone, qui vient de sortir un album, « Cerrone by Cerrone », pour danser et s'amuser.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Cerrone nous présente son dernier album, Cerrone by Cerrone.

"Cerrone by Cerrone", un album conçu comme un long mix

Cerrone le répète à l’envi : « Ma passion, c’est de donner du plaisir et de la joie aux gens. Le disco est une musique qui a été inventée dans les années 70 pour danser, s’amuser, se séduire et s’envoyer en l’air. » Aujourd’hui encore, il poursuit cette passion et propose un album qui prouve qu’il n’a jamais été aussi tendance.

Fort d’une quinzaine de titres réenregistrés pour les besoins de ses sets de DJ, l'album Cerrone by Cerrone offre ces toutes nouvelles versions. Une invitation à danser et à lâcher prise en ces temps troublés et anxiogènes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Décibels, la chronique

Trop occupés à regarder des tutos en cols roulés sur internet (en vous disant que, vraiment, cette année 2022 est un enchantement sans fin), vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Émilie Mazoyer vous raconte tout ce qu'il se passe !

Aujourd’hui, la France et Madonna, le retour de Trust et les chanteuses pour l'Iran.