"Cétoului" : tout Rachid Taha réuni en un coffret

Disparu en 2018, Rachid Taha n'a cessé de puiser dans ses origines pour proposer une musique toujours plus étonnante et percutante. Aujourd'hui, un coffret permet de se plonger dans l'intégralité de son œuvre.

"Algérien d'origine française", voilà comment se définissait Rachid Taha et qui explique le mélange des genres de sa musique. Rock, raï ou encore électro, parfois en Français, en Arabe ou en Anglais, le chanteur n'a eu de cesse de casser les codes. Passé par l'Alsace ou encore les Vosges, Rachid Taha meurt en 2018 aux Lilas des suites d'une crise cardiaque.

Le coffret vinyle "Cétoului" - DR

Aujourd'hui, un coffret propose l'intégralité de ses albums studios et ceux de "Carte de séjour", son groupe dans les années 80. Rachid Taha, pour se rafraichir la mémoire, c'était ça :

Rachid Taha - Ya Rayah

Clyde P, artiste électro et producteur, fils de Rachid Taha, est l'invité d'Emilie Mazoyer. Aujourd'hui garant de l'héritage musical de son père, Clyde P a préparé cette compilation. Trop jeune à l'époque pour ce rendre compte du côté précurseur de son père, "avec le recul, tu te dis qu'il a tout essayé avec les bonnes personnes. Il a été validé par les plus grands dans tous les styles. Il s'est accompli".

Et si lui aussi est musicien, ce n'est pas pour rien : "J'ai grandi dans les studios. J'ai assisté à bon nombre de sessions d'enregistrements d'albums pendant des mois et des mois. j'ai tout écouté. Je me suis forgé plus tard en écoutant pas mal de black music. Mais j'écoute de tout".

Au micro d'Emilie Mazoyer, Clyde P. revient aussi sur l'époque "1,2,3 Soleil", le groupe culte que son père composait avec Khaled et Faudel, et cette date à Bercy en 1998 tellement impressionnante par l'engouement qu'elle a provoqué : tout ça et bien plus, c'est à retrouver dans le podcast de Décibels !