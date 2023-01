Charlie Winston : son album enregistré dans le studio de Vianney

Charlie Winston est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels". Il raconte l'histoire de son nouvel album, "As I Am", de sa composition pendant la crise du Covid-19 à sa tournée de concerts, en passant par l'enregistrement à Paris, dans le studio de Vianney.

Et si toutes nos relations devenaient régies par des algorithmes ? Dans le titre "Algorithm" de son dernier album, As I Am, le chanteur britannique interroge la solitude que peuvent créer les algorithmes dans nos vies. Avec un ton résolument dansant, Charlie Winston fait le pari de l'émotion, et ça marche !

Pour son cinquième album studio, Charlie Winston s'est installé à Paris pour un enregistrement chez... Vianney ! Plus précisément dans le studio de ce dernier. Pour ce disque, Charlie Winston a écrit longuement pendant une période particulière : la crise sanitaire. Le chanteur cherche qui il est et explore son identité musicale, marquée depuis son tube "Like A Hobo" en 2009.

Sa rencontre avec Vianney a été l'occasion d'enregistrer un duo remarquable, "Shifting Paradigms". Dans "Décibels", il raconte sa collaboration avec Vianney, qui l'a accompagné sans jamais influencer ses intentions musicales.

Charlie Winston est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

En ce vendredi 13, bisous à la chanteuse Adé qui, pas superstitieuse, démarre aujourd'hui sa première tournée solo. Mais aussi 62 bougies pour Suggs le chanteur du groupe anglais Madness célèbre pour son One Step Beyond ! Écoutez la chronique du jour : Indochine continue ses 40 ans, Chris Isaak en France et... la journée sans pantalon.