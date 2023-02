"Cherchez la femme", le podcast de Flore Benguigui

Flore Benguigui présente son podcast féministe et engagé qui donne la parole aux femmes dans l'industrie de la musique en France. Rencontre dans "Décibels".

Elles sont femmes et artistes. Flore Benguigui a décidé de leur donner la parole dans son podcast mensuel, "Cherchez la femme" diffusé la radio Tsugi. Il met en avant des récits du fonctionnement de l'industrie de la musique vécus par des femmes, dans un milieu toujours très masculin.

À chaque épisode, un thème précis lié à la musique : corps de métier, instruments, styles de musique... Dans la première saison du podcast, la parole a été donnée à des femmes bassistes, des cheffes d'orchestre ou encore des batteuses !

Le lien entre ces femmes dépasse l'expérience du podcast. Jeudi 23 février, a une nuit "Cherchez la femme" avec au programme une table ronde, un showcase et un DJ set. Le tout, 100 % féminin, à la Petite halle dans le XIXe arrondissement de Paris.

Flore Benguigui est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

