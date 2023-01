Christophe Conte raconte Bashung et le rock

Plus de dix ans après la mort d'Alain Bashung, le journaliste spécialisé dans le rock, Christophe Conte a publié en octobre une enquête qui revient sur l'oeuvre de l'artiste.

Il raconte l'histoire de Bashung, figure de la musique, avec ses collaborations, sa quête de singularité, ses influences et ses étapes pour composer. On y trouve des témoignages inédits.

Christophe Conte a publié En studio avec Bashung chez Seghers.

Christophe Conte est l'invité d'Émilie Mazoyer dans « Décibels » sur France Bleu.

