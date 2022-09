Christophe Willem, un retour intimiste et sincère avec "Panorama"

L'artiste Christophe Willem est de retour avec son nouvel album "Panorama" où l'artiste se livre en toute sincérité sur sa vie et son parcours. Rencontre avec Émilie Mazoyer dans "Décibels" pour vous dévoiler les coulisses d'un album intimiste.

"On se dit des vérités dont on connaît pas le sens." Les paroles du premier single de Christophe Willem sorti en juin, "PS : Je t'aime", résume bien l'état d'esprit de l'artiste qui se livre sur sa vie, en toute intimité et sincérité, dans un Panorama réussi. Le premier titre a été écrit avec le chanteur Slimane.

Après une longue pause musicale de cinq ans, l'artiste Christophe Willem est de retour avec nouvel album dont l'écriture a commencé pendant le confinement lors de la crise sanitaire. Il raconte son parcours, son introspection et ses rencontres dans son travail de création.

Christophe Willem est l'invité d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

