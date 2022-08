Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Emilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Pour inaugurer cette émission, la chanteuse Bucco-rhodanienne Clara Luciani nous présente son nouveau single Cœur, extrait de son dernier album éponyme déjà vendu à de 250 000 exemplaires.

Clara Luciani, marraine au grand cœur

Se relever, faire face ensemble, refuser la violence, Clara Luciani continue de défendre avec force et conscience ce qui anime les femmes de son temps, et rappelle que « l'amour ne cogne que le cœur » et que « les seuls coups que l'amour pardonne sont les coups de foudre ». La sortie du single Cœur est l'occasion pour Clara Luciani de concrétiser son engagement avec la Maison des Femmes Marseille Provence, structure qui accompagnons les femmes victimes de toutes formes de violences, et dont elle est la marraine, en reversant tous les bénéfices générés par le titre à leur profit. L'argent sera récolté grâce à la vente du 45 tours Cœur spécialement créé pour l'occasion mais aussi grâce à tous les streams générés par le titre sur toutes les plateformes.

Clara Luciani est actuellement en tournée à travers la France.