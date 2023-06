Claudia Tagbo : la voix et les coulisses d'un podcast sur Nina Simone

Claudia Tagbo incarne la voix du podcast de France Musique dédié au destin de la diva du jazz, Nina Simone. Rencontre avec l'actrice et humoriste à travers les coulisses de cette mise en récit.

La voix du journal intime de Nina Simone. Pour la chaîne France Musique, Claudia Tagbo a prêté sa voix aux Journal intime de Nina Simone . L'actrice et humoriste ivoiro-française s'est approprié le texte du podcast écrit par Marianne Vourch, publié également en livre aux Éditions Villanelle .

Le récit intimiste de la future diva du jazz

Ce récit intimiste met en lumière l'histoire et le destin exceptionnel d'Eunice Kathleen Waymon, devenue Nina Simone. Enfant, Eunice était la seule petite fille à jouer du piano dans la communauté noire de Tryon, en Caroline du Nord. Elle représente un espoir pour toute sa communauté en aspirant à devenir la première pianiste classique noire.

C'est grâce à son entourage et à ses professeurs que la jeune artiste a pu accéder à la Juilliard School de New York, une prestigieuse école de musique, et à poursuivre son parcours.

Claudia Tagbo nous raconte les coulisses de ce podcast, aussi intimiste et artistique que politique. Elle est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

LES COULISSES DE RADIO FRANCE - le Journal intime de Nina Simone

Décibels, la chronique

Nous sommes le 20 juin et chez Amir, ça va être la fête ce soir pour fêter ses 39 ans, qu'il ne fait absolument pas ! Idem pour Lionel Richie qui lui soufflera sur 74 bougies ! Dans la chronique du jour : la nostalgie des années 90, la voix de Lily-Rose Depp et Les Beatles version intelligence artificielle .