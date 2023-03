Daniel Auteuil pour son album « Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour) »

Daniel Auteuil est dans « Décibels » pour son album "Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour)".

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Daniel Auteuil pour son deuxième album Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour).

Un nouvel album et une tournée

Après Si vous m’aviez connu sorti en 2021, Daniel Auteuil confirme sa passion pour la musique avec ce nouvel album, Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour), qui paraît le 17 mars et que l'on a pu découvrir dès février avec Les petites coupures.

« Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je faisais des chansons sans le vouloir. Comme un jeu dans le secret de ma chambre et puis parce qu’on a le cœur trop plein, une envie de partage. Alors comme c’est mon métier, je suis passé de ma chambre à la scène. Et sur une envie, une certitude, je suis passé de la scène à cet album. »

C'est ainsi que le célèbre acteur racontait comment il s'était lancé dans la musique. Et après une première tournée, un premier album et un spectacle musical, Daniel Auteuil n'en a pas fini avec la chanson et la scène !

Il est en tournée dans toute la France et sera au Casino de Paris le 18 mars .

Décibels, la chronique

Ce 14 mars, on continue de pleurer notre grand Alain Bashung, parti beaucoup trop tôt il y a pile 14 ans. Et on se console avec un génie encore vivant qui atteint l'âge canonique de 90 ans : happy birthday Mister Quincy Jones !

Aujourd'hui, l'événement "Unis face au séisme", le retour peu enjoué de Depeche Mode et un lire sur Stromae .