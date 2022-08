Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Éric Serra, le compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson depuis le début des années 1980, nous présente la tournée du Grand Bleu en ciné-concert.

Le Grand Bleu a 30 ans

Film mythique de Luc Besson qui a fêté récemment ses 30 ans, Le Grand Bleu revient sur nos écrans en ciné-concert. Retrouvez les deux apnéistes Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) et Enzo Molinari (Jean Reno) projetés sur grand écran tandis qu’Eric Serra et ses musiciens interprèteront en live la bande-originale culte. Vendue à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde, elle a reçu un César, une Victoire de la meilleure musique de film et a inspiré des générations entières. Avec cette partition, Eric Serra nous livre une musique planante qui nous fait frissonner à chaque inspiration prise par les deux plongeurs.

Le 24 et 25 septembre 2022 au Palais des Congrès à Paris et en tournée dans toute la France.

