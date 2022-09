Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Zaoui, ancien chanteur de Thérapie Taxi, nous parle de son premier EP, Mauvais Démons, sorti en juin 2022, et de sa tournée qui commence en septembre.

Zaoui, premier EP en solo

Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (plus de 400 000 albums vendus, 800 000 en streams, plus de 350 000 spectateurs), Raphaël se lance en solo sous le nom de Zaoui et est désormais le seul maître à bord d’une pop irrévérencieuse et ultra efficace, aussi insolente qu’intime. « J’ai écrit et réécrit pendant des mois, qui sont devenus deux années. J’ai remonté les riffs de guitare, fait naître des voix surnaturelles et me suis assuré que le kick cognait fort. J’ai fait la musique que j’aime et que j’ai toujours aimée, avec l’espoir de retrouver une bonne partie du public que j’ai laissé », confie-t-il. Après un premier extrait, Mauvais, il nous présente son single actuel, Laisse aller ton corps. Il sera en concert le 22 septembre à La Boule noire à Paris et en tournée dans toute la France.

Décibels, la chronique

Trop occupés à remplir votre demande d'asile à Barcelone après avoir lu que seulement 73% des hommes français changent de caleçon tous les jours, contre 82% des Espagnols, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Émilie est là pour tout vous raconter !Aujourd’hui, dans les archives de Brel et les retours d'Arctic Monkeys et Christophe Willem.