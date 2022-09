Matthias Chedid alias M

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, -M-, alias Matthieu Chedid, nous présente son nouvel album, Rêvalité, sorti en juin 2022, et sa nouvelle tournée.

-M- signe son retour sur scène avec "Rêvalité"

-M- est l’artiste le plus récompensé aux Victoires de la Musique, avec Alain Bashung. Il a sorti son septième album : Rêvalité, début juin 2022, dont est extrait le single Dans ta radio.

Sans opposer le rêve (symbolisé par le bleu) et la réalité́ (le rouge), cet album tourne autour de l’idée d’une reconnexion (le violet) entre ces deux mondes.

La tournée En Rêvalité marque le grand retour de -M- sur scène, entouré d’un groupe constitué de la légendaire Gail Ann Dorsey à la basse et aux chœurs, du jeune prodige des claviers Corentin Pujol, et deux amis de jeunesse de Matthieu Chedid pour la section rythmique : Maxime Garoute à la batterie et Fabrice ‘Cub1’ Colombani aux percussions et aux chœurs. Après et avant de nombreuses dates dans toute la France, -M- sera à Paris au Zénith du 20 au 23 décembre 2022 et à Accor Arena du 1er au 3 juin 2023.

-M- est au programme du festival France Bleu Live à La Ciotat qui se tient du 8 au 10 septembre 2022.

Décibels, la chronique

Trop occupés à vous demander si les ours en peluche ont vraiment fait quoi que ce soit pour mériter leur journée mondiale, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Bon, Émilie Mazoyer vous raconte tout ! C'est bien parce que c'est vous, hein !

Aujourd’hui, la suite du France Bleu Live Festival à La Ciotat, Bilal Hassani juré et le retour de Robbie Williams.