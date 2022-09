Émilie Mazoyer reçoit Didier Varrod. Le directeur musical des antennes de Radio France raconte le lien qu'il a avec Jane Birkin et l'entretien qu'elle lui a accordé à l'occasion de la diffusion du documentaire "Jane Birkin... et nous" dont il est l'auteur, vendredi 16 septembre sur France 3.

Homme de musique, de radio, mais aussi de cinéma, Didier Varrod est l'invité d'Émilie Mazoyer dans Décibels. À l'occasion de la sortie du documentaire Jane Birkin... et nous, Didier Varrod dévoile les coulisses d'un entretien exceptionnel qu'il a mené avec la chanteuse, actrice ou encore icône de mode.

Le directeur musical des antennes de Radio France raconte la création du documentaire dont il est l'auteur, mais aussi son lien de confiance et d'amitié avec la star d'origine anglaise. C'est cette relation qui lui a permis d'obtenir un entretien riche et émouvant qui sert de colonne vertébrale au film.

Mon histoire personnelle avec Jane Birkin, c’est une histoire de confiance et d’amitié. Et elle a accepté, pour ce film, de se confier de façon inédite.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Des albums personnels et des vidéos de famille tournées en "super 8"

À travers ce documentaire exceptionnel, de nombreuses images et vidéos rares, d'archives ou personnelles viennent rythmer un récit bouleversant. Retour sur sa vie et sa carrière unique : Jane Birkin a su devenir une artiste adorée des Français. Parmi ses collaborations les plus marquantes : Serge Gainsbourg bien sûr, Étienne Daho ou encore Jacques Doillon et Agnès Varda pour le cinéma.

à lire aussi PLAYLIST - Les 30 plus belles chansons de Jane Birkin

L'entretien orchestré par Didier Varrod est aujourd'hui exceptionnel, les interviews données par Jane Birkin s'étant faites de plus en plus rares. Jane Birkin... et nous sera diffusé ce vendredi 16 septembre à 21h10 sur France 3.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer vous propose un condensé de l'actualité musicale.

Décibels, la chronique

Dans la chronique sur l'actualité musicale du jour, Émilie Mazoyer vous parle du retour de Starmania, du nouvel album de Pomme et du duo Sirkis - Moby.