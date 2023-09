Eddy de Pretto : "C'est un geste que d'écrire l'amour quand tout va mal autour de nous"

C'est un pas de plus vers son nouvel album : Eddy de Pretto sort un nouveau titre "R+V", un hommage aux personnes qui lui ont servi de modèles.

Eddy de Pretto nous avait bouleversé dans son premier album avec son titre "Kid", bousculant les cadres du genre et une certaine vision de la masculinité :

Eddy de Pretto - Kid (Clip Officiel)

Après avoir été victime de cyberharcèlement suite à un concert dans une Eglise parisienne , le chanteur originaire de Créteil ne recule pas, loin de là ! Dans un deuxième single intitulé "Love'n'tendresse", de plus en plus annonciateur d'un nouvel album, Eddy de Pretto chante le besoin de s’offrir un espace à soi, rempli d’amour et de tendresse : "Je trouvais que j'intellectualisais beaucoup trop, je commentais et je n'avais pas le recul nécessaire pour la merde ambiante qu'il y a aujourd'hui dans notre monde. Je n'avais pas les épaules pour établir et tenter de commenter au mieux tout ce qui se passe".

Eddy de Pretto — LOVE'n'TENDRESSE (Clip Officiel)

Et si c'est bien le troisième album du chanteur qui arrive dans les prochaines semaines, le stress est plus que présent : "À chaque fois je remets tout en jeu. C'est vertigineux à chaque fois. J'essaie de me réinventer, ce sont des nouveaux discours, des nouveaux thèmes. C'est un nouveau risque".

Retour sur le premier single du retour d'Eddy de Pretto : "R+V", un single où le chanteur égraine une liste de noms et d'artistes qui l'ont influencé dans sa vie d'artistes mais aussi d'homme : "Ils ont créé un chemin qui n'existait pas auparavant. C'est beau le chemin d'un artiste, on peut créer une nouvelle voie, des nouveaux discours qui n'existaient pas auparavant et ils l'ont fait parfaitement". Parmi ces artistes ou ces hommes : RuPaul, figure de l'art du drag dans le monde, Franck Ocean, rappeur américain ouvertement bisexuel ou encore Freddie Mercury, le leader de Queen, "ce sont des exemples de sales histoires et de choses où ils apportaient un nouveau vent dans l'art et donc une ouverture d'esprit dans notre société". Un nouveau vent soufflera certainement en 2024 pendant la tournée d'Eddy de Pretto qui débute dès le 23 février à la Cartonnerie de Reims.

