Ehla, pour son premier album "Pause"

La chanteuse Ehla publie son premier album, "Pause"

C'est l'histoire d'une jeune artiste qui compose au synthétiseur pour effacer sa timidité. Son premier clavier, Léa Luciani l'a reçu en cadeau pour ses quinze ans. Pour cette artiste qui a grandi dans le sud de la France, son déménagement à Paris lui a offert un univers autour de la nostalgie. Ehla publie son premier album, Pause, le vendredi 2 juin 2023.

La sœur de Clara Luciani avait déjà fait parler d'elle en 2019 avec son single Pas d'ici en compilant pas moins de deux millions d'écoutes en 24 heures à l'occasion de la sortie de la deuxième saison de la série Emily in Paris.

Ehla a enregistré la plupart de ses titres chez elles, entre inspiration pop et R'n'B. Le fil rouge de l'album ? Une voix authentique qu'elle utilise comme un instrument.

Ehla - L'autorisation (Vidéo Officielle)

Ehla est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

