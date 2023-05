Elmer Food Beat pour l'album "Le bruit des potes"

Connu pour ses tubes dans les années 1990, le groupe de rock français Elmer Food Beat nous parle de son retour avec un nouvel album sorti en mai 2023.

Daniela, L**e plastique c’est fantastique ou encore L**a caissière de chez Leclerc : vous souvenez-vous des tubes d' Elmer Food Beat dans les années 1990 ? Le groupe originaire de Nantes nous avait laissé des airs entêtants après son premier album, 30 centimètres, avant de disparaître jusqu'à 2006.

Loin de l'image légère et adolescente qui a pu être parfois associée au groupe, Elmer Food Beat se renouvelle en ciblant des problémes sociétiaux, en revisitant leur tube Le plastique c’est fantastique en Plastique c’est dramatique pour soutenir un projet de dépollution des océans.

ELMER FOOD BEAT – No Future (Clip officiel)

Le nouvel album des Elmer Food Beat, L**e Bruit des Potes, a été dévoilé le 5 mai 2023. Rencontre dans "Décibels" avec Émilie Mazoyer.

