Émilie Simon pour son nouvel album « ES »

Émilie Simon est dans « Décibels » pour son nouvel album « ES » et sa tournée dans toute la France.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Émilie Simon, qui vient nous parler de son nouvel album, ES, sorti le 14 avril.

Une nouvelle version du disque aux coccinelles

Pour fêter les 20 ans de son premier album (qui fut salué par la critique et récompensé d’une Victoire de la Musique dans la catégorie « Album de musique électronique » en 2004), l’autrice-compositrice-interprète l’a revisité entièrement selon cette règle : « Si j’avais écrit ces titres aujourd’hui, comment sonneraient-ils ? »

On peut ainsi découvrir une atmosphère plus mystérieuse, plus électro aussi : « J’ai rebaptisé cet album éponyme ES, car il est mon essence retrouvée et aussi la première pierre pour les projets qui vont lui succéder. »

Emilie Simon - Désert (ES)

Émilie Mazoyer est en tournée dans toute la France, et sera notamment au Printemps de Bourges le 19 avril, aux Francofolies de La Rochelle le 13 juillet et à la Philharmonie de Paris le 19 octobre.

Décibels, la chronique

Aujourd'hui, on pense à un des pionniers du rock’n’roll disparu tout jeune, un 17 avril en 1960 : Eddie Cochran ! Auteur, compositeur, guitariste, chanteur et une vraie gueule d'ange par-dessus le marché disparu dans un bête accident de voiture.

La chronique du jour : Céline Dion actrice et chanteuse, le Tremplin Music’AL et l’acteur qui incarnera Bob Dylan .