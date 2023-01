Chaque soir du lundi au vendredi à 19 h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit l’autrice-compositrice-interprète Emma Peters.

Emma Peters est née en 1996 à Lille dans le Nord et a grandi à Senlis. Elle s’est fait connaître par des reprises postées sur sa chaîne Youtube, notamment Clandestina et Trop beau. Elle a sorti son premier album, Dimanche, en mars 2022, où elle chante ses amours et ses doutes, avec humour et sans fard.

Elle fait partie des artistes en lice pour les Victoires de la musique 2023 dans la catégorie Révélation féminine.

Emma Peters sera en concert à La Cigale à Paris le 26 janvier 2023.

Décibels, la chronique

Ce mardi 24 janvier, on ignore le froid et l'épilation approximative, on enfile nos plus beaux bikinis, et on chante l'amour à la plage pour les 60 ans de Muriel Moreno, la chanteuse de Niagara !

Aujourd’hui, la colère de Hoshi, la tournée de Suzanne Vega et le nouveau Jonasz sort dans trois jours.