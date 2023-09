Enrico Macias, Dani ou encore Emmanuel Moire deviennent des animaux pour "L'école des fables"

Un pingouin enrhumé, une colombe qui veut qu’on lui fiche la paix, une langoustine prestidigitatrice : ce sont ces drôles d'animaux que vous allez retrouvez dans ce conte musical pour petits et grands enfants.

Imaginez vous dans une classe totalement atypique accompagné d'un pingouin enrhumé, un souriceau moqueur, une limace à la ramasse, un rat très radin, un caméléon politicien, une colombe qui veut qu’on lui fiche la paix, une langoustine prestidigitatrice, une baleine pourchassée…

Bref, imaginez vous en compagnie des drôle d'animaux en chemin vers... une classe verte. C'est ce que vous propose Thomas Semence, guitariste de Jean Louis Aubert et Joyce Jonathan, dans ce volume 2 de "L'école des Fables". L'occasion de parler d'écologie, de réchauffement climatique ou de développement durable aux plus petits : "Ils sont déjà sensibilisés, ils sont un peu au courant mais ça reste vague. Donc on essaye de développer tout ça avec humour et en chansons mais ça leur parle. Ils sont très concernés, ils sont aux premières loges".

L'école des fables, Jeanne Cherhal - Une colombe (Clip Officiel)

Et pour prêter leurs voix à ces animaux pas comme les autres : Jeanne Cherhal, Dani, Enrico Macias ou encore Emmanuel Moire et Aurélie Saada. Un casting 3 étoiles que l'on doit à la carrière de guitariste de Thomas : "J'ai la chance en tant que guitariste d'avoir accompagné pas mal de chanteurs et je les ai sollicité. Après, il y a des connaissances de connaissances. J'adore les chanteurs, c'est ma passion, je me sens à moi-même à moitié chanteur. De pouvoir écrire des chansons et les faire chanter par tous ces artistes incroyables, c'est grisant". Parmi les secrets de "L'école des fables" : "On ne se déguise pas, on n'essaye pas de changer la voix. Mais les paroles sont enfantines".

Ces chansons, on les retrouve sur scène , chantée cette fois par Thomas Semence avec quelques apparitions de ce beau casting sur les dates parisiennes. Mais on le retrouve aussi dans les écoles : "On a tout un projet pédagogique qui accompagne les deux livres CD. Je suis souvent sollicité par les écoles pour aller chanter".

