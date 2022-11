Feu! Chatterton pour son double album live

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit le groupe Feu! Chatterton, qui, après une tournée dans toute la France pour l’album Palais d’argile, sort le 25 novembre un double album live, enregistré lors du concert au Zénith de Paris en avril dernier.

"Palais d’argile", la tournée et le double album live

Depuis la sortie de son 3e album, Palais d’argile, en 2021, devenu disque d’or, le groupe Feu! Chatterton a enchaîné les concerts à guichets fermés pendant plus d’un an. Il sort un double album live, enregistré lors du concert au Zénith de Paris en avril dernier.

On y retrouve l’atmosphère des concerts du groupe parisien à l’inspiration pop rock, porté par la voix de son chateur Arthur Teboul.

Feu! Chatertton poursuit sa tournée en France, et sera le 30 novembre à Istres, le 6 décembre à Sausheim, le 7 décembre à Thaon-les-Vosges et le 8 décembre à Esch/Alzette, avant des dates en janvier, et trois jours à L’Olympia à Paris, du 16 au 18 janvier 2023, déjà complets.

