France Brel pour son livre "Jacky", consacré à son père

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit France Brel, qui a publié Jacky, un récit sur son père Jacques Brel.

Jacques Brel

"C’est parce que je ne souhaite pas quitter cette terre avant d’avoir livré mon témoignage, mes souvenirs et le fruit de mon travail sur le parcours et l’œuvre de mon père que j’ai entrepris la rédaction de cette chronique de sa vie."

France Brel, l’une des trois filles de Jacques Brel, publie le premier tome cette Chronique d'une vie consacrée à son père. Elle y raconte ses souvenirs d'enfance, des témoignages, des extraits de manuscrits.

France Brel a créé en 1981 à Bruxelles la Fondation Jacques Brel qui a pour vocation de rassembler les nombreux documents sur l’œuvre et la vie de son père, présentés au public sous forme d’expositions, de films et de livres. La Fondation a édité en 2018 Jacques Brel Auteur et Jacques Brel Chanteur, deux ouvrages consacrés aux textes et chansons de l’artiste.

