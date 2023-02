Frédéric Zeitoun, son retour sur scène et son livre "Fauteuil d'artiste"

Frédéric Zeitoun est l'invité de "Décibels" sur France Bleu, il nous parle de son nouveau disque et de sa prochaine tournée de concerts.

"À celles" marque le retour de Frédéric Zeitoun. L'artiste remonte sur scène et vient d'annoncer une nouvelle tournée. Il sera sur la scène du Trianon de Paris le 17 décembre prochain.

Né en 1961 à Tunis, Frédéric Zeitoun est un passionné de musique. Son premier 45 tours, "Ces matins", remonte à 1983.

L'artiste a aussi travaillé pour des médias, en tant que rédacteur et spécialiste de la publicité.

Il est également auteur, notamment du livre Toutes les chansons ont une histoire, publié en 1997. Son dernier livre en date est sorti en octobre 2022, Fauteuil d’artiste, aux éditions de L'Archipel.

Frédéric Zeitoun est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

