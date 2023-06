Friederike Röder pour le concert de Global Citizen au pied de la Tour Eiffel

Le grand concert "Power Our Planet : Live in Paris" pour la lutte contre la pauvreté dans le monde a lieu le 22 juin 2023 à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Au programme : Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore H.E.R.

L'événement "Power Our Planet: Live in Paris" organisé par Global Citizen en 2022

Lenny Kravitz, Billie Eilish, H.E.R.... Ils se produisent le jeudi 22 juin 2023 à l'occasion du concert Power our Planet organisé par Global Citizen au pied de la Tour Eiffel, au champ-de-Mars.

Power Our Planet : Live in Paris sera diffusé à travers le monde, en direct sur les réseaux sociaux. La soirée est organisée en partenariat avec la ville de Paris. Global Citizen a pour objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde.

Les artistes et les invités d’honneur FINNEAS et Mosimann qui participent appellent les dirigeants du monde et le secteur privé à s’engager dans la lutte contre la crise climatique.

Power Our Planet - LIVE IN PARIS

Friederike Röder nous présente cette nouvelle édition exceptionnelle.

Décibels, la chronique

En ce 22 juin mettons à l'honneur une des plus belles voix haut-perchées de la pop : Jimmy Somerville fête ses 62 ans ! On n'oublie pas non plus Nicola Sirkis, chanteur d'Indochine, 64 ans aujourd'hui. Dans la chronique du jour : Jil Caplan revient, Bigflo et Oli sont bien entourés et les 25 ans de Solidays.