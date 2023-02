Arthur Chaps et Woody Braun, de la Funky French League, sont dans « Décibels » pour l’album Frenchy but Funky.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Arthur Chaps et Woody Braun, du collectif de DJs Funky French League , pour l’album Frenchy but Funky , qui remixe des chansons de Véronique Sanson, Françoise Hardy, Julien Clerc ou encore Claude François et Sheila…

Décibels, la chronique

Ce lundi 27 février, on a une grande pensée nostalgique pour Stéphane Sirkis, frère jumeau de Nicola Sirkis, qui avait lancé avec lui le groupe Indochine au début des années 80... mort un 27 février, il y a 24 ans.

Aujourd'hui, hommage à Stéphane Sirkis, le concert de Charles III et le carton de Juliette Armanet .