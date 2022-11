Gaspard Royant et son album « The Real Thing »

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Gaspard Royant, qui a sorti son dernier album « The Real Thing », en juin dernier.

"The Real Thing", le 4e album de Gaspard Royant

Huit ans après son premier album, 10 Hits Wonder, le chanteur-compositeur-interprète français le plus anglais, Gaspard Royant, revient avec un album de 10 titres, The Real Thing, où l’on retrouve sa voix de crooner décalé, portée par une musique où se mêlent soul et pop.

Gaspard Royant sera en concert à Strasbourg le 26 novembre et à Paris le 29 novembre, avant de poursuivre une tournée début 2023.

Décibels, la chronique

On passe 25 années de nos vies à dormir, et 2 années à manger... Du coup, est-ce qu'après une grasse matinée il faut reprendre des frites, pour équilibrer ? Trop occupé à réfléchir, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale. Pas de souci, Émilie Mazoyer vous raconte tout !

Aujourd’hui, une édition anniversaire de “Thriller”, un film pour Indochine et l’Hyper Weekend Festival.