Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gael Faye

Trois voix françaises remarquables s'unissent dans un album exceptionnel : "Éphémère". Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué sont dans Décibels au micro d'Émilie Mazoyer pour raconter la création de ces 7 titres pas comme les autres !

C'est l'une des surprise artistique de l'année 2022, trois artistes masculins aux horizons artistiques différents se réunissent le temps d'un album : Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué. Ils publient l'album Éphémère ce jeudi 16 septembre. L'idée de cette collaboration est née durant la crise sanitaire du Covid-19, à la fin de l'année 2020.

Le défi derrière cet album pour les trois artistes ? Se retrouver et vivre ensemble pendant une semaine dans une maison du sud de la France.

L'album est composé de sept titres rempli d'originalité, comme le cinquième titre "Qui a kidnappé Benjamin Biolay ?". Une histoire de rêves et de Victoire de la musique...

Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué sont les invités d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

