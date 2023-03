Hadj Sameer pour la série "Raï is not dead"

"Raï is not dead", c'est le titre de la série documentaire que Hadj Sameer vient nous présenter dans "Décibels". Le raï, c'est tout un art, des rencontres et une longue histoire d'un genre musical né en Algérie.

L'histoire du Raï se raconte en série ! Dans "Décibels", le collectionneur et DJ Hadj Sameer vient raconter l'histoire derrière son projet de série documentaire en cinq épisodes. D’Oran à Barbès et de Cheikha Remitti à Khaled, Hadj Samee retrace l'histoire de nombreux tubes musicaux des années 80 et 90.

Un voyage poignant tout en musique et riche de portraits et de rencontre. Le raï, c'est aussi une certaine poésie qui met en avant le spleen, les émotions et les sentiments.

La série Raï Is Not Dead coécrite par Simon Maisonobe, Hadj Sameer et Grégoire Belhoste est disponible gratuitement en ligne, sur arte.tv et Youtube.

Hadj Sameer est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

