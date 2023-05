Hervé pour la tournée de son deuxième album "Intérieur vie"

L'artiste Hervé est en tournée jusqu'à l'automne avec son dernier album, "Intérieur vie", sorti en mars 2023.

Des salles et des festivals ! Le chanteur de 32 ans originaire des Yvelines Hervé est en tournée dans toute la France jusqu'à la fin de l'année 2023. Il défend sur scène son deuxième album, Intérieur vie, qu' il était venu nous présenter avant sa sortie, en mars.

Victoires de la Musique catégorie "révélation masculine" , Hervé transforme la banalité du quotidien en poésie.

Avant de continuer sa tournée, le chanteur a rempli deux fois la salle de la Cigale à Paris les 16 et 17 mai derniers.

Hervé - Tout ira mieux demain (CLIP OFFICIEL )

Hervé est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Hervé, son nouvel album en mars

