Hoshi : "J'ai plein de noirceurs en moi, mais je veux vraiment envoyer de la lumière aux gens"

La nouvel album d'Hoshi, "Cœur parapluie" sorti le 1er septembre, poursuit la belle ascension de la chanteuse dans le paysage français. Elle ne se cache plus et ne s'excuse plus, Hoshi est là pour rester.

Hoshi sur la scène des Victoires de la Musique en 2022 - ©Marie Etchegoyen - FTV

C'est la parfaite incarnation de sa génération qui est l'invitée et marraine de cette première de la saison de Décibels : Hoshi ! La jeune chanteuse s'est fait notamment remarquer avec le tube "Ta marinière" en 2018. Hoshi - Ta Marinière (Clip Officiel) Entre temps, ce sont les polémiques qui se sont invitées dans le quotidien d'Hoshi : harcèlement en ligne , homophobie ou encore commentaires peu flatteur de la part du journaliste Fabien Lecoeuvre, la jeune femme n'a pas baissé les bras, au contraire. De cette période dure, elle nous livre un troisième album sombre, puissant mais porteur d'espoir. Ce "Cœur parapluie" donc, comme une protection contre les attaques présente bien l'artiste : la chanteuse assume tout jusqu'au moindre de ses paradoxes. Le premier single de ce troisième album, "Mauvais rêve", laisse apercevoir parfaitement l'état d'esprit d'Hoshi : "J'ai plein de noirceurs en moi à cause de tout ce que j'ai vécu, mais je veux vraiment envoyer de la lumière aux gens et faire quelque chose de tous ces moments de drames". Hoshi - Mauvais rêve (Clip Officiel) La musique, c'est plus qu'une passion pour la chanteuse, c'est aussi une thérapie : "Je n'allais pas bien pendant que je me prenais tout le cyberharcèlement parce que je n'avais pas encore fait de chansons sur ça. Je n'avais pas encore exorciser. J'avais besoin de le chanter, de la crier". Son inspiration, son écriture, ses superstitions : Hochi vous raconte tout au micro d'Emilie Mazoyer dans Décibels ! À écouter Hoshi : "Si ça divise, c'est qu'il y a des choses à dire" Décibels, la chronique Dans votre condensé d'actu musicale de ce 4 septembre : Le duo surprise de l'été, Elton à l'hôpital et Catherine Ringer actrice ! Hoshi et Emilie Mazoyer © Radio France - Franck Moilier