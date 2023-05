Hoshi pour son titre "Mauvais rêve"

De la petite enfance à la vie d'adulte, Hoshi remonte ses souvenirs dans un nouveau titre, "Mauvais rêve", avant un album à l'automne.

Après trois albums à son actif et seulement 26 ans, la chanteuse Hoshi est de retour avec un nouveau titre, "Mauvais rêve". Dans ce morceau, elle revient sur les moments marquants de sa vie, de l'enfance à l'adulte en passant par les troubles de l'adolescence.

Vivre son rêve

"Je m’appelle Mathilde et aujourd’hui j’ai 26 ans. J’ai le cœur parapluie, le corps remplie de sentiments. J’ai le cœur parapluie, le corps remplie de sentiments. J’espère, moi je veux juste vivre mon rêve." - Hoshi dans "Mauvais Rêve"

Le titre annonce l'arrivée prochaine d'un nouvel album dans lequel l'artiste abordera encore ses thèmes de prédilection : croire en soi pour se frayer un chemin dans la vie.

Hoshi - Mauvais rêve (Clip Officiel)

Hoshi se produira en concerts à l'automne 2023, de Lille à Marseille, en passant par Reims, Toulouse, Angers ou encore dans la capite au Casino de Paris le 4 décembre prochain.

Décibels, la chronique

Aujourd'hui, mardi 9 mai, on ne boude pas notre plaisir en envoyant des baisers d'anniversaire à Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, qui ne fait vraiment pas ses 61 ans ! Ah ben oui, rockstar ça conserve ! Dans la chronique du jour, Julien Doré : flic vegan pour TF1 et Tones and I a de quoi danser .