"Itinéraire d’un naufragé", l'itinéraire poétique d'Hubert Félix Thiéfaine en librairie

Hubert Félix Thiéfaine, figure inclassable et incontournable de la chanson française, ouvre les portes de son monde artistique fascinant avec la sortie de son livre " Itinéraire d’un naufragé ". Cet ouvrage marque son entrée dans la prestigieuse collection "Poésie" et offre aux lecteurs une plongée profonde dans l'univers complexe et captivant de cet artiste hors du commun.

Inspiré par des légendes telles que Léo Ferré et Bob Dylan, Hubert Félix Thiéfaine s'inscrit dans la lignée des grands poètes et écrivains tels que Rimbaud et Lautréamont. Son écriture poétique est un kaléidoscope d'influences littéraires, artistiques et philosophiques, qui se manifestent dans chacune de ses chansons.

Au-delà de son tube emblématique, "La fille du coupeur de joints", Thiéfaine est l'auteur et l'interprète d'une œuvre-océan aux multiples facettes. Ses chansons sont des tableaux aux textures métaphoriques, provocateurs, comiques, grinçants, décadents, ou mélancoliques, chacune offrant une expérience unique et envoûtante.

Dans "Itinéraire d’un naufragé", Hubert Félix Thiéfaine nous invite à plonger au cœur de son monde poétique et musical unique. C'est l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir cet artiste qui a su marquer de son empreinte indélébile la chanson française.