Jain pour son nouvel album "The Fool"

Jain est dans « Décibels » pour son nouvel album « The Fool ».

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, Jain est dans Décibels pour la sortie de son nouvel album The Fool.

Après les succès de ses deux premiers albums, Zanaka et Souldier, et plus de 300 concerts à travers le monde, l’auteure-compositrice-interprète Jain revient avec un nouvel opus, à la fois féerique et ludique, inspiré du lieu dans lequel elle s’est ressourcée : une cabane de pêcheur à Marseille, sous le ciel et face à la mer.

The Fool est composé de 11 titres, autour du motif du tarot de Marseille, dont le fou (the fool) est la première et dernière carte.

Jain - The Fool (Official Video)

Jain sera en tournée dans toute la France à partir de l’automne 2023. Elle sera notamment à Montpellier le 26 octobre, à Lyon le 27 octobre, à Lille le 4 novembre, à Nantes le 9 novembre, et à Paris le 23 novembre.

Décibels, la chronique

Vous voyez le 25 décembre pour les fans du petit Jésus ? Eh bien le 21 avril, c'est pareil pour la musique moderne ! Une date liée au destin de 4 personnages incontournables dont on vous parle aujourd'hui !

La chronique du jour : le 21 avril, une date incontournable pour le monde de la musique .