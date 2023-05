Jason Mraz pour son album "Mystical Magical Rhythmical Radical Ride"

Jason Mraz présente son huitième album studio qui sortira le 16 juin 2023. Au programme, un disque pop !

Un voyage "mystique, magique, rythmique, radical". C'est la promesse du nouvel album de Jason Mraz, Mystical, Magical, Rythmical, Radical Ride qui sortira le 16 juin 2023. Le chanteur du tube I'm Yours est de retour avec un huitième album résolument pop. Dans son précédent disque, Look For the Good, sorti en 2020, l'artiste explorait le style reggae. D'où vient ce nouveau virage vers la pop ? La mère de Jason Mraz lui en aurait donné l'idée.

Jason Mraz nous parle de son nouvel album et du dernier titre qu'il a sorti en mai, Pancakes & Butter.

Jason Mraz - Pancakes & Butter (Official Music Video)

Jason Mraz est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.