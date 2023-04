Jenifer au France Bleu Live festival des 2 Alpes

Jenifer est dans « Décibels » pour son concert au France Bleu Live Festival des 2 Alpes.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Jenifer qui ferme le bal de ces trois soirées du France Bleu Live Festival des 2 Alpes avec son concert ce 20 avril au Palais des sports de la station de ski.

Après plus de cinq millions d'albums vendus et vingt ans de carrière, Jenifer a sorti un nouvel album intitulé tout simplement n°9, un album plein d'audace. Nul doute que pour clôturer en beauté ce France Bleu Live Festival aux 2 Alpes, la chanteuse niçoise partagera avec énergie et émotion ses nouvelles chansons, comme En attendant et Sauve qui aime, et ses célèbres tubes avec le public isérois.

Décibels, la chronique

Aujourd'hui 20 avril, c'est la fête, non officielle aux États-Unis, des militants pour la légalisation du cannabis ! Et parmi eux on trouve : le Jamaïcain Peter Tosh, les Américains Willie Nelson, Snoop Dog ou Miley Cyrus et Tryo pour la France !

