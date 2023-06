Joseph d'Anvers pour « Un garçon ordinaire »

Émilie Mazoyer reçoit Joseph d'Anvers, le chanteur et également écrivain revient avec son nouveau livre « Un garçon ordinaire », fraichement récompensé.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Joseph d'Anvers, pour son son nouveau livre Un garçon ordinaire.

Joseph d'Anvers, ou plutôt Joseph de Nevers (sa ville de naissance), est un auteur-compositeur-interprète mais également écrivain. Véritable touche-à-tout, il a sorti 5 albums, écrit pour Françoise Hardy, Amandine Bourgeois ou encore Alain Bashung et sorti 3 livres dont le dernier Un garçon ordinaire, édité chez Rivages*,* relate l'adolescence en 1994 de six jeunes rebelles et insouciants, à quelques semaines du bac. Oui mais voilà, aujourd'hui, Kurt Cobain (du groupe Nirvana) est mort... Et tout va basculer. Comment se construire quand tout autour vacille et que les repères explosent ?

Un ouvrage récompensé cette année du "Prix Marcel Pagnol" , qui distingue chaque année un roman sur le thème du souvenir d’enfance.

Joseph D'Anvers - Esterel (Clip officiel)

Décibels, la chronique

Aujourd'hui deux des chanteurs les plus sympa de la scène française fêtent leur anniversaire : 54 ans pour Bénabar et 50 tout ronds pour Thomas Dutronc !

La chronique : une nouvelle étoile à Hollywood, amère Amanda Lear et un beau livre sur Depeche Mode