Juliette Armanet au France Bleu Live Festival des 2 Alpes

Juliette Armanet est dans « Décibels » pour son concert au France Bleu Live Festival des 2 Alpes.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Juliette Armanet qui ouvre le France Bleu Live Festival des 2 Alpes avec son concert ce 18 avril au Palais des sports de la station de ski.

En seulement deux albums, Petite Amie, en 2017, et Brûler le feu, en 2021, la chanteuse, autrice-compositrice s’est fait une place de choix parmi les artistes les plus importants de la scène française. La réédition de son deuxième album en novembre dernier est l’occasion de la retrouver sur scène : nul doute qu’elle enflammera une fois encore les spectateurs isérois et tous les auditeurs de France Bleu avec ses tubes comme L'Amour en solitaire, Le Dernier Jour du disco ou La Flamme.

Juliette Armanet - Qu'importe (Clip Officiel)

Décibels, la chronique

Aujourd'hui 18 avril, c'est la saint Parfait et l'anniversaire de Francky Vincent, sacré coïncidence ! Le chevalier des Arts et des Lettres fête ses 67 ans !

